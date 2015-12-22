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بالفيديو : فتاة قاصر 17 سنة تتزوج أربع مرات زواج متعة … فشاهد ماذا حدث لها؟

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بالفيديو : فتاة قاصر 17 سنة تتزوج أربع مرات زواج متعة … فشاهد ماذا حدث لها؟ بالفيديو : فتاة قاصر 17 سنة تتزوج أربع مرات زواج متعة … فشاهد ماذا حدث لها؟

عرض برنامج ” خلاصة الكلام ” الذي يعرض على فضائية الحياة في حلقة الأربعاء الماضي مشكلة ” زواج المتعة أو الزواج السياحي “، والذي ينتشر في عدة أماكن مختلفة في من بينها مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث استضاف البرنامج أحد ضحايا زواج المتعة التي كان والدها يرغمها على الزواج منذ أن كان سنها 17 عاما.

تحكي الضحية ” ضيفة حلقة البرنامج ” أن والدها أجبرها على الزواج في المرة الأولى عندما كانت في 17 من عمرها، وتوالت الزيجة وراء الأخرى حتى بدون الإنتظار فترة شهور العدة، فتقول أنه تزوجت ربما 4 مرات، وكان والدها في كل مرة يقبض المال، وأضافت أن أقصى مدة زواج استمرت فيها كانت 3 شهور فقط، وبعد هذه الفترة كان الزوج الذي على الأغلب تكون جنسيته خليجية يقوم بتقطيع ورقة الزواج لينهي هذا الزواج.

وقامت مراسلة البرنامج بخوض تجربة في القرية نفسها واتضح أن هناك ” سمسارات زواج ” تقوم بالبحث عن الفتيات لتزويجها لأغنياء الخليج المقيمين في مصر، فقالت المراسلة بأنها تعمل لدى أحد رجال الأعمال السعوديون وأنه يريد زوجة له وقد رحب بالفعل أحد المنازل التي وافقت على الزواج.

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