حبس عاطل وسائق توك توك متهمين بترويج المخدرات بالتبين

أمرت نيابة التبين اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل وسائق متهمين بترويج المواد المخدرة فى منطقة التبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتفقد قوة من مباحث قسم التبين، الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط "ه، م" سائق، و"ب،م"عاطل، أثناء استقلالهما "توك توك" ملك الأول وقيادته، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 10 كيلو جرامات، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى 340 جنيها.

وحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا أمام رجال المباحث، وأنكروا أمام النيابة، فقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

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