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السيسي مطالبًا الحكومة بتخفيض الأسعار: محدودو الدخل على رأس أولوياتنا

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السيسي مطالبًا الحكومة بتخفيض الأسعار: محدودو الدخل على رأس أولوياتنا السيسي مطالبًا الحكومة بتخفيض الأسعار: محدودو الدخل على رأس أولوياتنا

الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي – في كلمته اليوم أمام الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، قائلا: “لابد أن ننظر لمحدودي الدخل لأن الغني يستطيع أن يتدبر أمره”.

وشدد الرئيس السيسي على أنه مهتم جدا بتوفير السلع بأسعار مناسبة بالأسواق المصرية.

وطالب كل وزراء بإجراء تخفيض جديد في الأسعار.

وقال، “أطالب أيضا سلاسل المحال التجارية بأن تجري هي أيضا تخفيضات جديدة في الأسعار”.

ووجه الرئيس السيسي كلامه إلى الحكومة والسلاسل التجارية قائلا : “اشعروا بالمواطن محدود الدخل لأن الاهتمام بمحدودي الدخل، يعني كرامة المواطن المصري.. وكرامة المصري هي إحدى أهم دعائم استقرار الدولة”.

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