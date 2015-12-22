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الزمالك: لن نخوض مباراتنا القادمة إلا بعد رحيل رئيس لجنة الحكام

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الزمالك: لن نخوض مباراتنا القادمة إلا بعد رحيل رئيس لجنة الحكام الزمالك: لن نخوض مباراتنا القادمة إلا بعد رحيل رئيس لجنة الحكام

نادي الزمالك – أرشيفية

قال رئيس نادي الزمالك، إن فريق نادي الزمالك  لن يخوض مباراة غزل المحلة المقبلة إلا إذا رحل وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.
> ونقل الموقع الرسمي لنادي الزمالك تصريح “منصور” اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي : “سيرحل وجيه أدباً، أو سيرحل بالقانون”.

وكشف رئيس الزمالك أنه سيفجر خلال الساعات المقبلة، أكبر قضية فساد في الرياضة المصرية، متورط فيها شخصيات رياضيه مسؤولة، مشيرًا إلى أنه يملك كافة التسجيلات والمستندات التي تدين الأشخاص المتورطة في إفساد الرياضة المصرية.

مؤكدًا أنه قدم كافة التسجيلات والمستندات للنائب العام لتطهير الوسط الرياضي من الفاسدين، وأن الأجهزة المعنية بالدولة تأكدت من صحة تلك التسجيلات والمستندات التي يمتلكها، وأنه سوف يسلك الطرق القانونية لكشف المتورطين في الفساد أمام الرأى العام والوسط الرياضي.

 

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