"ديلى ميل": ابتكار علاج حديث للعمى باستخدام الخلايا الجزعية

اكتشف علماء يابانيون علاج حديث للعمى الناتج عن التهاب الشبكية الصباغى “RP” باستخدام الخلايا الجذعية، ويأملون أن هذا الاكتشاف يقدم علاج لكل أنواع العمى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التهاب الشبكية الصباغى “RP” هى حالة وراثية نادرة يمكن أن تسبب العمى بسبب موت الخلايا الحساسة للضوء تدريجياً فى شبكية العين مما يؤدى إلى فقدان البصر.

وقام الباحثون فى اليابان بترقيع الأنسجة من الخلايا الجذعية الجنينية البشرية فى شبكية العين لعلاج القرود الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغى (RP).

وأشار الباحثون إلى أن هذا يعطى أملاً كبيراً للأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعى "المياه الزرقاء" المرتبط بالعمر (AMD) الذى يصيب العديد من كبار السن فوق 60 عاماً.

وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لاختبار سلامة هذه التقنية قبل أنها يمكن أن تستخدم على الإنسان، لكن أثبت فريق البحث أنه من الممكن أن تنمو أنسجة الشبكية من الخلايا الجذعية ويمكن أن تتطور إلى خلايا ناضجة فى شبكية العين للإنسان.

وأضاف العلماء أن هذا الإجراء يستغرق أقل من 45 دقيقة، ويقدم الأمل لأولئك الذين يعانون من الضمور البقعى المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسى للعمى بين البالغين على مستوى العالم وتؤثر هذه الحالة أكثر من 600000 من البالغين فى بريطانيا.