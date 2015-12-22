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شاب ييستدرج فتاة لمنطقة نائية ويتحرش بها ويصورها عارية فى العاشر

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شاب ييستدرج فتاة لمنطقة نائية ويتحرش بها ويصورها عارية فى العاشر شاب ييستدرج فتاة لمنطقة نائية ويتحرش بها ويصورها عارية فى العاشر
شهدت مدينة العاشر من رمضان بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، مساء أمس قيام أحد الشباب عمره 27 سنة، باستدراج فتاه عمرها 20 سنة، إلى منطقة نائية بجوار منطقة "ابنى بيتك"، بعد تهديدها بمطواه بهدف سرقتها، وبعد السرقة قام بإجبارها على خلع ملابسها وتحرش بها خارجيا بدون هتك عرضها، ثم صورها عارية.

وتمكنت قوة مباحث قسم ثان العاشر، برئاسة الرائد أحمد متولى والنقيب أحمد القاضى وأحمد الخولى معاونى القسم، من القبض على المتهم " م ف ا م " 27 سنة ومقيم بدائرة قسم ثانى العاشر، ومواجهته بالواقعة ومصادرة تليفونه المحمول، وتبين وجود الصور للفتاة "ز م ك " 20 سنة من نفس دائرة القسم
>وتم تحرير المحضر رقم 8297 لسنة 2015 جنايات ثان العاشر وتحويله للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة، بعد تحقيق المستشار أمير الايوبى فى الواقعة وتأكيد تحريات المباحث حول المتهم وضبطه وتحريز التليفون ومواجهته مع الضحية، بالحبس 15 يوم وتحويل المحضر إلى النيابة الكلية كقضية جنايات .

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مصر 365