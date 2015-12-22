2 يناير.. محاكمة صاحب شركة متهم بالنصب على شركائه بـ30 مليون جنيه

حدد المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، موعدا بجلسة 2 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة صاحب شركة توريد معدات متهم بالنصب على شركئه بمبلغ 30 مليون جنيه .

كانت البداية عندما طلب المدعو "م،م"،35 سنة، صاحب شركة توريد معدات وحفرات، من شركائه مبلغ مالى 30 مليون جنيه من ميزانية الشركة بغرض توظيفها فى أغراض أخرى خارجية، إلا أنه مر الوقت ولم يجدوا أى أرباح من وراء تلك الأموال، وبطرق ودية طلبوا منه إعادة أموال العملاء، إلا أنه كان يماطلهم.

فتقدم كل من "ب،ع" و" م،ا"و "م،ف" شركاء المتهم فى الشركة، ببلاغات إلى نيابة الأموال العامة لاتهامه بالنصب عليهم، وبناء على ذلك تم إعداد خطة مناسبة من التحريات، التى أكدت صحة الواقعة.

>وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبمناقشة محمد حسبو وكيل النيابة للمتهم، أنكر تماما ارتكاب الواقعة، فقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جدد قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية. ويذكر أن المستشار عمرو شريف رىيس نيابة المعادى أمر بإحالة أوراق القضية المتهم فيها صاحب شركة بالنصب بقيمة مبلغ مالى 30 مليون جنيه على شركائه فى ذات الشركة إلى محكمة المعادى الجزئية.