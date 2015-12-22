أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

2 يناير.. محاكمة صاحب شركة متهم بالنصب على شركائه بـ30 مليون جنيه

Google+ Print
2 يناير.. محاكمة صاحب شركة متهم بالنصب على شركائه بـ30 مليون جنيه 2 يناير.. محاكمة صاحب شركة متهم بالنصب على شركائه بـ30 مليون جنيه
حدد المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، موعدا بجلسة 2 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة صاحب شركة توريد معدات متهم بالنصب على شركئه بمبلغ 30 مليون جنيه .

كانت البداية عندما طلب المدعو "م،م"،35 سنة، صاحب شركة توريد معدات وحفرات، من شركائه مبلغ مالى 30 مليون جنيه من ميزانية الشركة بغرض توظيفها فى أغراض أخرى خارجية، إلا أنه مر الوقت ولم يجدوا أى أرباح من وراء تلك الأموال، وبطرق ودية طلبوا منه إعادة أموال العملاء، إلا أنه كان يماطلهم.

فتقدم كل من "ب،ع" و" م،ا"و "م،ف" شركاء المتهم فى الشركة، ببلاغات إلى نيابة الأموال العامة لاتهامه بالنصب عليهم، وبناء على ذلك تم إعداد خطة مناسبة من التحريات، التى أكدت صحة الواقعة.
>وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبمناقشة محمد حسبو وكيل النيابة للمتهم، أنكر تماما ارتكاب الواقعة، فقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جدد قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية. ويذكر أن المستشار عمرو شريف رىيس نيابة المعادى أمر بإحالة أوراق القضية المتهم فيها صاحب شركة بالنصب بقيمة مبلغ مالى 30 مليون جنيه على شركائه فى ذات الشركة إلى محكمة المعادى الجزئية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365