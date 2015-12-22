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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإمام الشافعى

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإمام الشافعى حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإمام الشافعى
أمر محمد مصطفى رئيس نيابة المقطم والخليفة، بحبس تشكيل عصابى من 3 اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الدراجات البخارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعى .

اعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية، بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بقسم الخليفة .

البداية كانت بمرور قوة من مباحث قسم شرطة الخليفة بمنطقة مقابر الإمام الشافعى دائرة القسم، تمكنت من ضبط كل من "حمدى.م"، 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين، والمراقب بقسم شرطة دار السلام على ذمة القضية 15189 لسنة 2012م القديمة "استعراض قوة"، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرها 11074 لسنة 2013م دار السلام "سرقة وسائل نقل"، و"محمد.ن"، 32 سنة، عاطل، ومقيم 22 شارع الحرية عزبة خير الله، دائرة قسم شرطة البساتين، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها 1566 لسنة 2013م البساتين "سرقة وسائل نقل"، و"حمادة.ى"، 15 سنة، عاطل، حال استقلالهم الدراجة البخارية رقم أ ح ب 6819 ماركة دايون حمراء اللون "قيادة الأول"، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وأجنة حديدية، ومقص، ومبلغ مالى قدره 600 جنيه ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق ، والتى أمرت بما سبق.

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