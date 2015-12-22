وفاة مدرس داخل مدرسة متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة فى المحلة

لقى مدرس بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية فى المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حتفه متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة إثر سقوطه أرضا بعد إصابته بغيبوبة سكر، نقل على إثرها لمستشفى المبرة ولفظ أنفاسه بالمستشفى متأثرا بإصابته.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة من مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى، بوصول "باسم.ع.س" – 47 سنة مدرس بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية مقيم بمنطقة أبو راضى دائرة القسم مصابا بكسر بقاع الجمجمة ووفاته، وبالفحص تبين أن المتوفى أصيب بغيبوبة سكر سقط على إثرها أرضا وحدثت إصابته ونقل للمستشفى، تحرر المحضر 6615 إدارى قسم أول المحلة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.