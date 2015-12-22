إصابة عاملين بمحطة قطار السويس دافعا عن فتاة ضد متحرشين

أصيب عاملان، وتحطمت نوافذ عربات قطار السويس – الإسماعيلية، فى مشاجرة بين طلاب بمدرسة صناعية والعمال لتصديهم لمعاكسة طالبة على محطة القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى تلقى إخطارا، يفيد بوقوع مشاجرة على محطة أبو حلب، بالقطاع الريفى على خط سكة حديد السويس الإسماعيلية.

وتبين أن طلاب بمدرسة الأهرام الصناعية الثانوية حاولوا التحرش بفتاة خلال وقوفها على المحطة، مما أثار غضب عمال رخام كانوا يستقلون القطار القادم من الإسماعيلية إلى السويس، فتشاجروا مع الطلاب ولقنوهم درسا قاسيا.

واستعان الطلاب ببعض أصحابهم البلطجية، وانتظروا على المحطة ظهر اليوم، ودخلوا عربات القطار حاملين معهم الأسلحة البيضاء والسكاكين، بحثا عن العمال، وحين وجدوهم تشاجروا معهم وأصيب اثنين منهم بجروح فى الذراع والوجه.

وفر الطلاب هاربين، وحينما حاول العمال اللحاق بهم، رشقوهم بالحجارة، فأصابت نوافذ القطار، وتحطمت نوافذ 3 عربات بمؤخرة القطار، ويواصل رجال المباحث تمشيط المنطقة بحثا عن الطلاب والبلطجية الهاربين.