أسامة هيكل لـ"المنسحبين": "اللى مش عايز يرجع براحته".. و"دعم مصر" مستقر

قال أسامة هيكل عضو مجلس النواب على قائمة فى حب مصر ، إن ائتلاف "دعم مصر" لن يسعى إلى استرجاع من أعلنوا انسحابهم من الائتلاف، خاصة وأن الانسحاب جاء فى وسائل الإعلام ودون سابق إنظار أو حتى إخبار الائتلاف سبب الانسحاب، وتابع قائلا: "اللى عايز يرجع يرجع واللى مش عايز براحته ".

وانتقد هيكل فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إعلان حزب مستقبل وطن انسحابه من الائتلاف دون سابق إنذار، أو الإعلان عن مبررات فعلية لانسحابه.

وقال هيكل: "إحنا فوجئنا بأن مستقبل وطن انسحب بشكل درامى من غير سابق إنذار أو حتى قالنا هو انسحب ليه، كان من المفترض إنه يتم إخبار الائتلاف عن رغباته، وحال رفضها ينحسب لكن اللى حصل غير كده خالص ".

وأشار هيكل إلى أن ائتلاف دعم الدولة مستقر باحتفاظه بنسبة الأغلبية ولم ينهار، كما ردد البعض، نافيا ما تردد عن رحيل سامح سيف اليزل.

وأضاف أن هناك عددا من نواب حزبى الوفد ومستقبل وطن مازالوا أعضاء داخل الائتلاف بعد اعتراضهم على قرارات أحزابهم، قائلا: "دعم الدولة مازال هو ائتلاف الأغلبية جوه البرلمان واليزل مازال موجودا".

>