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مصادر:فوز "كنترول ريكسيز" البريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات المصرية

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مصادر:فوز "كنترول ريكسيز" البريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات المصرية مصادر:فوز "كنترول ريكسيز" البريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات المصرية
علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى أنه تم التعاقد مع شركة "كنترول آيركيسز"، التى تم اختيارها للاستعانة بها فى مجال الأمن، وتقييم المخاطر، وتطوير الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية.

وأضاف المصدر،أن الشركة بريطانية متخصصة فى مجال الأمن وتقييم المخاطر، وسوف تتولى تقييم الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعلن الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، وهشام زعزوع وزير السياحة، بالمؤتمر الصحفى المقر انعقاده بعد قليل بأحد فنادق القاهرة، عن اسم الشركة العالمية.

يذكر أن المهام المطلوبة من الشركة البريطانية، التدقيق فى أنظمة أمن الطيران المعتمدة فى المطارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب، بجانب وضع توصيات إلى لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.


>- "السياحة والطيران" تعلنان اليوم الشركة الفائزة بتقييم تأمين المطارات

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مصر 365

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