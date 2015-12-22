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ننشر صور النائب الكويتى نبيل الفضل قبل لحظات من وفاته داخل مجلس الأمة

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الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015 - 01:36 م

تصوير afp

توفى اليوم الثلاثاء، النائب الكويتى نبيل الفضل أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة.
>وينشر "اليوم السابع" صورًا للحظات الأخيرة للنائب قبل وفاته بلحظات، حيث يظهر على وجهه علامات التعب والإرهاق داخل قاعة انعقاد جلسات مجلس الأمة الكويتى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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>وفاة النائب الكويتى نبيل الفضل أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة
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>بالفيديو..لحظة وفاة نائب كويتى أثناء انعقاد مجلس الأمة

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