ننشر صور النائب الكويتى نبيل الفضل قبل لحظات من وفاته داخل مجلس الأمة

تصوير afp

توفى اليوم الثلاثاء، النائب الكويتى نبيل الفضل أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة.>وينشر "اليوم السابع" صورًا للحظات الأخيرة للنائب قبل وفاته بلحظات، حيث يظهر على وجهه علامات التعب والإرهاق داخل قاعة انعقاد جلسات مجلس الأمة الكويتى.

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وفاة النائب الكويتى نبيل الفضل أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة

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بالفيديو..لحظة وفاة نائب كويتى أثناء انعقاد مجلس الأمة