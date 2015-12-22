وزير السياحة: ملتزمون بتقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أنهم ملتزمون بتطوير القطاع السياحى فى مصر وتقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر.

وأوضح وزير السياحة فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن تطوير القطاع السياحى يتطلب تعزيز الأمن فى المطارات، وأن الحكومة عينت لجنة من أجل تقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر، مؤكدا أنهم سيبدأون فورا بتقييم الإجراءات الأمنية فى مطار شرم الشيخ.

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