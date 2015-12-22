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وزير السياحة: ملتزمون بتقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر

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وزير السياحة: ملتزمون بتقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر وزير السياحة: ملتزمون بتقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر
أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أنهم ملتزمون بتطوير القطاع السياحى فى وتقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر.

وأوضح وزير السياحة فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن تطوير القطاع السياحى يتطلب تعزيز الأمن فى المطارات، وأن عينت لجنة من أجل تقييم الأخطار المحدقة بمطارات مصر، مؤكدا أنهم سيبدأون فورا بتقييم الإجراءات الأمنية فى مطار شرم الشيخ.


>- بدء مؤتمر وزيرى السياحة والطيران لإعلان الشركة الفائزة بتقييم تأمين المطارات

- "السياحة والطيران" تعلنان اليوم الشركة الفائزة بتقييم تأمين المطارات

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مصر 365

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