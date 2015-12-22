اختيار شركة "كونترول ريسكس" البريطانية لتطوير أمن المطارات المصرية

أعلن هشام رعزوع وزير السياحة عن التعاقد مع شركة استشارات الأمن والسلامة العالمية "كونترول ريسكس" التى ستقوم بمراجعة وتقييم الوضع الأمنى للمطارات المصرية، لافتا إلى أن تعيينها جاء بعد إجراء مراجعة شاملة لأفضل الشركات المتخصصة باستشارات الأمن والمخاطر فى العالم.

وأضاف زعزوع خلال المؤتمر الصحفى، أن مهام شركة "كونترول ريسكس" مراجعة مستجدات التقدم المحرز فعلياً، إضافة إلى مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات، وصولاً إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية وسيتركز عمل الشركة فى البداية على أمن المطارات فى مدينتى شرم الشيخ والقاهرة.

وأشار زعزوع إلى أن الشركة سترفع تقريرها إلى الحكومة المصرية بهدف اقتراح توصيات مفصلة وتحديد آلية تطبيق واضحة، فضلاً عن وضع جدول زمنى فورى يتضمن الإجراءات الواجب تطبيقها لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أرقى المعايير العالمية.

وأوضح أن الشركة تلتزم بتسهيل نقل المعرفة من خلال تدريب سلطات أمن المطارات على العمل وفق المعايير العالميّة.

وتابع زعزوع أنه سيتم تطبيق جميع هذه الجهود وفق أعلى درجات الشفافية، مع تقديم المستجدات بشكل منتظم إلى الجمهور حول التقدم المحرز، ويشكل إعلان اليوم محطة مهمة فى مسيرتنا الطموحة لإرساء معايير عالمية المستوى للأمن فى المطارات المصرية.

- بدء مؤتمر وزيرى السياحة والطيران لإعلان الشركة الفائزة بتقييم تأمين المطارات

- مصادر:فوز "كنترول ريكسيز" البريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات المصرية