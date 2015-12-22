الزراعة تعلن انشاء أول شركة قابضة للتسويق الزراعى وبدء تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية

>أعلن دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنشاء أول شركة قابضة للتسويق الزراعي التعاوني للتيسير على الفلاح والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية وبدء المرحلة الأولي من تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية بالمحافظات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عنه دكتور دينا الخشن المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة في الحفل الذي أقامته الوزارة اليوم الأحد بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بمناسبة "يوم الأغذية العالمي" تحت شعار "الحماية الاجتماعية والزراعة.. كسر حالة الفقر في الريف".

وقال الوزير إن "شركة التسويق الزراعي التعاوني ستعمل على ربط المزارعين بالأسواق لتسويق المحاصيل بكل محافظة بعقود محررة بين المزارعين والجمعيات وحسب احتياجات السوق، وذلك بمساهمة من الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة والوزارات المعنية".

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على أسعار تضمن تحقيق هامش ربح معقول للفلاح، خاصة فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الزراعية ومساهمة التعاونيات في تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية من المحصول.

>وكشف الوزير عن بدء المرحلة الأولي من تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية بالمحافظات لإصدار بطاقة الحيازة لكى يستفيد منها المزارعون في ضبط الزمام المنزرع.

>وأضاف أن "بطاقة الحيازة الإلكترونية تضمن وصول دعم الدولة من الأسمدة إلي مستحقيه"، مشيرا إلي أنه تم توفير 680 ألف طن من الأسمدة الأزوتية في الجمعيات التعاونية الزراعية لمنع حدوث أية أزمات في الأسمدة الشتوية، كما تم تشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلي الأسواق وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.

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