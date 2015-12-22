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عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

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عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 46 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، ان قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ألمانية MLC MA SPEZIA بحمولة 158 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة 2 مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول الكويتية AL SUNTAS بحمولة 168 ألف طن.

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مصر 365