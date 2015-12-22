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إحباط تسلل 97 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق سيوة

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إحباط تسلل 97 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق سيوة إحباط تسلل 97 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق سيوة
تمكنت قوات الأمن على الحدود بسيوة، من إحباط تسلل 97 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، منذ قليل، إخطاراً من قسم شرطة سيوة، بتسلم 13 متهما وهم 6 من الفيوم و 2 من أسيوط و 1 من المنيا و1 من كفر الشيخ و1 من مطروح و2 من السودان. وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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