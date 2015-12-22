عبور 226 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البري إجراءات سفر ووصول 226 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البري، رصدت إنهاء إجراءات سفر 75 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 151 شاحنات مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل في الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقي الشاحنات ومساعديهم المصريين .

وقال مدير أمن مطروح، أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضي الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.