تموين المنيا يضبط 12582 مخالفة متنوعة خلال عام 2015

أعلن دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ضبط وتحرير12 ألف و582 مخالفة تموينية فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015، وذلك خلال الحملات التى نظمتها المديرية بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشى الرقابة التموينية ومديريتى الصحة والطب البيطرى.

تم تحرير 4900 قضية تموينية منها 344 مخالفة نقص بالوزن و 930 مخالفة غير مطابق للمواصفات و243 مخالفة توقف و71 مخالفة تصرف وتجميع و143 مخالفة سجلات، 3169 مخالفة أخرى متنوعة، وتحرير7682 قضية تموينية عدم الإعلان عن الاسعار ـ عدم صلاحية ـ محلات بدون ترخيص ـ اسطوانات ـ ذبح خارج السلخانة ـ مواد بترولية ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين.

يأتى ذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بهدف إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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