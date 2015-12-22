إعدام 1751 كيلو من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها بمركز مطاى بالمنيا

أشرفت إدارة تموين مطاى بالمنيا على ضبط وإعدام 1751 كيلو من المواد الغذائية بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على الأسواق بمركز ومدينة مطاى بالتعاون مع الإدارة الصحية، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

أوضح اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى انه تم تحرير محضرين مخالفة، حيث تم ضبط 1726 كيلو من الجبنة و25 كيلو من عسل الجلوكوز و8 شيكارة ملح فاسد، بالإضافة إلى كمية من الحلويات منتهية الصلاحية.

وتم مصادرة جميع الكميات التى تم ضبطها وتحرير محاضر مخالفة لها وتحويل الأمر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، شدد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة التموينية بجميع المراكز بصفة دورية لضبط الأسواق وقمع طرق الغش والتدليس وتحرير المخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.