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السيسي يُحذر نواب «البرلمان»: الجدل وتناولكم مشاكل لا تعني الناس أمر خطير

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السيسي يُحذر نواب «البرلمان»: الجدل وتناولكم مشاكل لا تعني الناس أمر خطير السيسي يُحذر نواب «البرلمان»: الجدل وتناولكم مشاكل لا تعني الناس أمر خطير

 

البرلمان – أرشيفية

طالب الرئيس عبد الفتاح ، نواب البرلمان الجديد بدراسة التحديات التي تواجه البلاد ومشاكل الناس وهمومهم على أساس أن البرلمان الجديد سيكون تجربة مصرية رائدة، وصفحة في تاريخ .

وحذّر السيسي – في كلمة اليوم أمام الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف – نواب البرلمان الجديد من الدخول في نقاشات وجدل لا طائل منهما، لافتا إلى أن شعور الناس بتناول البرلمان مشاكل لا تعنيهم يعد أمرا خطيرا.

وقال السيسي: “لو كنت مكان النواب في البرلمان الجديد، لن أدخل في مناقشات جدلية وإنما سأدرس مشاكل بلدي وأبناء دائرتي وأعمل على حلها .. ولابد أن يكون البرلماني مسئولا وأمينا أمام من انتخبوه”، مؤكدا أنه سيكون للبرلمان الجديد دور عظيم وستكون تجربته تجربة رائدة بعيدا عن التجارب الماضية.

ودعا الرئيس السيسي إلى التعاون بين النواب والمسئولين في الدولة والحكومة ليكون هناك تنسيق في المواقف تجاه حلول مشاكل المواطن المصري.

واختتم كلامه للبرلمانيين قائلا: “أتموا البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية”.

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