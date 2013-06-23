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بالفيديو.. وائل جمعة يختار أهم 3 لحظات في مسيرته

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بالفيديو.. وائل جمعة يختار أهم 3 لحظات في مسيرته بالفيديو.. وائل جمعة يختار أهم 3 لحظات في مسيرته

اختار وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب أهم لحظات مرت عليه في مسيرته مع كرة القدم.

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وسأل FilGoal.com وائل جمعة "ما اللحظة الأهم والأجمل في حياتك الكروية؟" .. ليجيب الصخرة بثلاث لحظات.

مباراة العمر

مباراة الأهلي وغزل المحلة موسم 2000-2001، كان جمعة لاعبا ضمن صفوف الفلاحين وقدم أداء كبيرا.

وقال جمعة عن هذه المباراة: "لعبت الدور الأبرز في انضمامي للأهلي، ولذلك تعتبر من أهم المحطات في حياتي".

وأوضح "مانويل جوزيه طلب ضمي بعدها، لألعب مع الأهلي بداية من عام 2001".

هدف القطن

لا يسجل الصخرة كثيرا، ولكنه حين يهز الشباك يقود فريقه للتتويج.

واختار جمعة هدفه في مرمى القطن الكاميروني في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008 من ضمن أهم اللحظات في مسيرته.

وقال جمعة: "لا أنسى هدفي في مرمى القطن، حيث أنه مهد الطريق نحو فوزنا بالمباراة 2-0، قبل أن نتوج بالبطولة في الكاميرون".

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كأس القارات

لم ينس وائل جمعة الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس القارات 2009.

واعتبر الصخرة أن ما قدمه الفراعنة مثل أعلى مستوى وصل إليه منتخب مصر.

وقال جمعة "خسرنا من البرازيل 4-3، وفزنا على إيطاليا 1-0، وهو ما يمثل الأداء الأفضل لمنتخب مصر على المستوى العالمي".

وأضاف "ولا أنسى أيضا لحظات التتويج بثلاث كئوس أمم إفريقية متتالية".

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مسيرة جمعة مرت أيضا بلحظات غير سعيدة، سواء عليه أو على جماهير الأهلي.

وعنها قال الصخرة: "لا أنسى الخسارة المؤلمة من إنبي بهدف سيد عبد النعيم الذي أضاع الدوري علينا".

وأضاف "ولا أستطيع أنسى وفاة محمد عبد الوهاب في تدريبات الأهلي، رغم أنني لم أحضر الموقف بسبب تواجدي في لندن وقتها".

وتابع "لا أنسى كارثة بورسعيد واستشهاد 71 مشجعا أهلاويا، رغم أنني لم أكن متواجدا أيضا بسبب إيقافي عن تلك المباراة".

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فيديو اليوم السابع

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