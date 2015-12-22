مجلس التعاون الخليجى يحمل العراق المسئولية عن سلامة القطريين المخطوفين

>حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، الحكومة العراقية المسئولية عن سلامة القطريين المخطوفين فى جنوب العراق.

وطالب المجلس فى بيان الحكومة العراقية بتحمل مسئولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن، لاسيما أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضى العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق فى الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت فى أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.

ووصف المجلس ما حدث بأنه "عمل مرفوض يسىء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب".

>وأعرب عن تضامنه التام مع الحكومة القطرية فى جميع الإجراءات التى تتخذها بهذا الشأن، كما أعرب عن أمله فى أن تتمخض الاتصالات التى تجريها حكومة دولة قطر إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

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