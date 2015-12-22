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فتح ترحب باعتراف البرلمان اليونانى بدولة فلسطين

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فتح ترحب باعتراف البرلمان اليونانى بدولة فلسطين فتح ترحب باعتراف البرلمان اليونانى بدولة فلسطين

>رحبت حركة "فتح" التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس باعتراف البرلمان اليونانى اليوم الثلاثاء بدولة فلسطين، ووصفته بـ "الإنجاز النوعى".

وأشاد المتحدث باسم الحركة فى أوروبا جمال نزال فى بيان صحفى له بـ "نضوج العلاقة بين فلسطين واليونان عبر سنوات طويلة جدا من تواصل القيادة الفلسطينية مع أصدقائنا اليونانيين".

واعتبر نزال أن "هذه الخطوة النوعية من اليونان يرفع من عزتها فى العالم من حيث قدرتها على اتخاذ موقف سياسى أخلاقى عادل تجاه الشعب الفلسطينى".

وتمنى من جميع دول العالم اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "لأن أى تأخير لذلك هو تأجيل لإحقاق العدالة وإحلال السلام فى منطقتنا والعالم".

وصوت البرلمان اليونانى اليوم بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين وذلك بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس.

وسبق أن صوتت برلمانات عدة بدول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا والبرتغال لصالح الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود التى تحتلها
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