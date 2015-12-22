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المعارضة السورية تنجح فى تطوير جهاز صغير لاستخدامه فى البث الإذاعى

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المعارضة السورية تنجح فى تطوير جهاز صغير لاستخدامه فى البث الإذاعى المعارضة السورية تنجح فى تطوير جهاز صغير لاستخدامه فى البث الإذاعى

>تعكف مجموعة من الصحفيين وهواة التكنولوجيا على تنشيط الثورة الإعلامية السورية، وسلاحهم فى ذلك جهاز بحجم صندوق حذاء يسمح لإذاعات المعارضة السورية بالبث داخل المناطق التى يسيطر عليها النظام.

الجهاز الجديد، الذى أطلق عليه بوكت إف إم هو جهاز بث لاسلكى منخفض الطاقة، وهو مقرون بطبق لاقط لاستقبال البرامج الجديدة، وبطارية سيارة للطاقة وهوائى قادر على بث موجات الإف إم داخل نطاق خمسة كيلومترات.

وقال فيليب هوتشيلشتر، الذى يشرف على تطوير الجهاز لمنظمة التعاون والبث، الناشطة فى المجال الإعلامى، إن نطاق بث الجهاز يكفى لتغطية بلدة أو ضاحية فى مدينة. حاسب راسبيرى بى آى يشكل قلب هذا الجهاز، وقال هوتشيلشتر: "لسنا شركة معدات تملك 100 ألف دولار لتطوير هذه التكنولوجيا."

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