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مباشر مؤتمر مرتضى - رئيس الزمالك: قدمت للنائب العام أكبر قضية فساد في الكرة المصرية

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مباشر مؤتمر مرتضى - رئيس الزمالك: قدمت للنائب العام أكبر قضية فساد في الكرة المصرية مباشر مؤتمر مرتضى - رئيس الزمالك: قدمت للنائب العام أكبر قضية فساد في الكرة المصرية

يتابع FilGoal.com مؤتمر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للإعلان عن الموقف النهائي من استكمال مسابقة الدوري.

13:40: مرتضى: أحمد مجاهد هو من أتى بمحمود البنا

مجاهد معروف بكراهيته الشديدة للزمالك. وضرب حكما في السابق.

13:37: طارق يحيي أساء للنادى بعد اتهامه لاعبي الزمالك بأنهم ليس لديهم روح رياضية وأقول له انت مدرب عندك غل وحقد ولن تدخل نادي الزمالك، وانا عارف انك هتموت وتدرب النادى ودا مش هيحصل.

13:35: قلت لباسم مرسي التزم بتعليمات الإدارة والجهاز الفني ومدير الكرة وقلت لو احضر لي عرضا من الأهلي لو أردت الرحيل إلى هناك، ولكنه قال لي لا.

قصة مشاركته في المباريات أمر لا يهمني

وباسم قبل رأس إسماعيل يوسف.

13:35: اتفقنا على كل ما يخص صفقة ضم أيمن أشرف من سموحة، وأطالب ميمي عبد الرازق مدرب سموحة بالهدوء في تصريحاته.

13:30: مرتضى: قدمت بلاغا للنائب العام بأكبر قضية فساد في الرياضة المصرية.

13:25: لم أقابل باكيتا من يوم المؤتمر الصحفي ولم أحذره من أي شيء. ولم استدعه أو أتقابل معه.

الساعة 13:22: وصول مرتضى منصور إلى قاعة المؤتمر.

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال مسابقة الدوري المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 في مباراة شهدت احتساب ركلتي جزاء ضد النادي الأبيض وطرد لاعبه علي جبر ولاعب الجيش عبد العزيز توفيق.

وطالب مرتضى برحيل وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وتوجه مرتضى إلى مكتب النائب العام صباح اليوم الثلاثاء لشرح "قنبلة وجيه أحمد" التي قال إنه سيوضحها في مؤتمر صحفي بالنادي.

مرتضى منصور يتوجه للنائب العام لشرح "قنبلة وجيه أحمد"

ويترقب الصحفيون في النادي وصول مرتضى لبدء المؤتمر.

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