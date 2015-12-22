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بعد مهاجم أورلاندو ولاعب المقاصة.. الزمالك يستقر على صفقته الثالثة في يناير

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بعد مهاجم أورلاندو ولاعب المقاصة.. الزمالك يستقر على صفقته الثالثة في يناير بعد مهاجم أورلاندو ولاعب المقاصة.. الزمالك يستقر على صفقته الثالثة في يناير

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على 3 لاعبين لانتدابهم الشهر المقبل في سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي أن فريقه سيتعاقد مع سامسانكا جابوزا مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وصيف الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مرتضى لقناة LTC الإثنين إنه سينتدب أيضا باسم عبد العزيز ظهير المقاصة وأنه سيعلن عن جميع الصفقات الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب الثالث الذي سيسعى الزمالك للتعاقد معه هو رمزي خالد الظهير الأيمن للاتحاد السكندري.

وأكد الزمالك في وقت سابق إعارة لاعبه إسلام جمال لسموحة بعد تجديد تعاقده.

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