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إنتهاء نقل خط المياه وجارى نقل كابلات التليفونات بنفق الإشارة بالقليوبية

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إنتهاء نقل خط المياه وجارى نقل كابلات التليفونات بنفق الإشارة بالقليوبية إنتهاء نقل خط المياه وجارى نقل كابلات التليفونات بنفق الإشارة بالقليوبية
أعلنت محافظة القليوبية، الإنتهاء من نقل خط المياه قطر 400 ملى متر، والذي يقع في خط سير النفق المزمع إنشائه بميدان الإشارة، كما سيتم قطع المياه عن مدينة بنها غدا الأربعاء من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 5 فجراً، وذلك لتحويل خط المياه، بالإضافة الي أنه جاري نقل خط كابلات التليفون المعارضة لمسار النفق وسيتم الانتهاء منها غدا إن شاء الله كما إنه جاري رصف طريق كفر الجزار في الاتجاه القادم من زفتى.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إنها تتقدم بالاعتذار لجميع المواطنين عن أي تكدسات مرورية قد تحدث أثناء أعمال نقل المرافق، وإنشاء النفق مع التأكيد على إنتهاء هذه المشكلة تدريجيا بعد إنتهاء الأعمال وتحديد موقع النفق وإنتظام أعمال الحفر وتحديد مسارات حركة المرور.

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مصر 365