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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث قواعد تفعيل أعمال حملة فيروس سى

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث قواعد تفعيل أعمال حملة فيروس سى بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث قواعد تفعيل أعمال حملة فيروس سى
التقى الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، بشباب حملة فيروس "سى ، بى" بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم، الثلاثاء، لبحث قواعد تفعيل أنشطتها، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .
>أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً ينص على تعاون جميع رؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية، مع حملة فيروس " سى ، بى " ، للوصول إلى المواطنين المصابين بالفيروسين، وعمل التوعية اللازمة بمراكز ومدن المحافظة .

ويقوم فريق حملة "معاً نحو قرية خالية من الفيروسات الكبدية سى ، بى"، على مساعدة مرضى فيروس "سى، بى" فى إيجاد العلاج المناسب، بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ .

قال محافظ كفرالشيخ، إن تفعيل منظومة جمع القمامة يساهم فى الحد من انتشار العديد من الأمراض والآوبئة التى يتعرض لها المواطن .

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يدعم أى نشاط مجتمعى فى إطار قانونى يضمن خلق فرص عمل وتشغيل الشباب للحد من البطالة والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365