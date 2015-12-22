بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث قواعد تفعيل أعمال حملة فيروس سى

التقى الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، بشباب حملة فيروس "سى ، بى" بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم، الثلاثاء، لبحث قواعد تفعيل أنشطتها، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .>أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً ينص على تعاون جميع رؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية، مع حملة فيروس " سى ، بى " ، للوصول إلى المواطنين المصابين بالفيروسين، وعمل التوعية اللازمة بمراكز ومدن المحافظة .

ويقوم فريق حملة "معاً نحو قرية خالية من الفيروسات الكبدية سى ، بى"، على مساعدة مرضى فيروس "سى، بى" فى إيجاد العلاج المناسب، بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ .

قال محافظ كفرالشيخ، إن تفعيل منظومة جمع القمامة يساهم فى الحد من انتشار العديد من الأمراض والآوبئة التى يتعرض لها المواطن .

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يدعم أى نشاط مجتمعى فى إطار قانونى يضمن خلق فرص عمل وتشغيل الشباب للحد من البطالة والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى.

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