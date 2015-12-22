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بالصور.. قوافل سلع غذائية لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء بمركز كفر الشيخ

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بالصور.. قوافل سلع غذائية لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء بمركز كفر الشيخ بالصور.. قوافل سلع غذائية لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء بمركز كفر الشيخ
شهدت قرية محلة موسى بمركز كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، قافلة للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، على متن عدد من السيارات محملة بالمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن الطازجة، والبقوليات الجافة، والخضراوات والفاكهة.

جاءت القافلة بناء على توجيهات الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بتسيير قوافل للسلع الغذائية والاستهلاكية، لمحاربة الغلاء وخفض الأسعار بأنحاء المحافظة، برئاسة اللواء أحمد الطرابلسى.

وتوافد العديد من أهالى قرية محلة موسى بمركز كفر الشيخ على قافلة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من الصباح الباكر، حيث شهدت زحاماً كبيراً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الضرورية التى تباع بأسعار مخفضة.

كانت هذه المنتجات 47 جنيهاً لكيلو اللحمة الطازجة، و 34 جنيهاً للحوم المجمدة، 24 جنيهاً لكيلو الكبدة، 13 جنيها لكيلو الدواجن، و 12 جنيهات لكيلو السمك البلطى، وتخفيضات على جميع أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات تصل إلى 25% .

وأكد الدكتور أسامه حمدى محافظ كفرالشيخ أنه سيتم تعميم تجربة قوافل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، بقرى المحافظة أسبوعيا لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطن البسيط، من خلال القوافل والمنافذ المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، لتسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين ، دون التقيد بالمسافات ، وتعظيم الاستفادة من خفض الاسعار مع ضمان جودة المنتجات ، وتوفير المعروض لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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