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بالصور.. إجراء عمليات جراحة للسمنة المفرطة لـ43 مريضا خلال 53 ساعة بأسيوط

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بالصور.. إجراء عمليات جراحة للسمنة المفرطة لـ43 مريضا خلال 53 ساعة بأسيوط بالصور.. إجراء عمليات جراحة للسمنة المفرطة لـ43 مريضا خلال 53 ساعة بأسيوط
نظم قسم جراحة التجميل بمستشفى أسيوط الجامعى لأول مرة عمليات جراحة السمنة المفرطة لـ 43 مريضا خلال 53 ساعة فقط باستخدام المنظار الجراحى.

وتعد هذه العمليات هى الأولى من نوعها فى مجال جراحات السمنة بالمنظار الجراحى، وقام قسم جراحة التجميل بمستشفى أسيوط الجامعى تحت إشراف الدكتور أسامة طه وفريقه الطبى المعاون بتنظيم حملة طبية لإجراء عمليات جراحة السمنة المفرطة المرضية عن طريق المنظار الجراحى للمرضى غير المقتدرين فى الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2015.

حيث تم إجراء عمليات لـ 43 مريضا على مدار 3 أيام متتالية وهى السابقة أيضاً فى عدد الحالات التى تمت فى 53 ساعة، حيث ضمت الحملة أنواع العمليات المختلفة لجراحات السمنة المرضية المفرطة من تكميم المعدة وتحويل مسار كلى وتحويل مسار جزئى.

وقد كانت حملة ناجحة بكل المقاييس حيث تمت جميع العمليات بنجاح ومن أهم أهداف هذه الحملة توعية المرضى عن خطورة مرض السمنة المفرطة وماهية الأمراض المصاحبة لها من سكر بالدم الذى يشفى تماما بعد إجراء العملية بساعات قليلة وارتفاع الضغط والكبد الدهنى وآلام المفاصل، وكان من ضمن المرضى من بترت رجليه كمضاعف من مضاعفات السمنة وارتفاع مستوى السكر بالدم ومن عانى من اختناقات التنفس.

وكان أيضا من أهم أهدافها توعية المرضى لنوعية الأدوات المستخدمة حيث يرى كل مريض أدواته الجديدة كليا قبل كل عملية عن طريق توزيع مغلف مصنع خصيصا يضم أدوات كل مريض على حدة ويتم التخلص منه فور الانتهاء من كل عملية للحد من انتشار الأمراض تحت أشد إجراءات الحفاظ على حياة المريض تحت شعار "خس تعيش".

وأثنى الدكتور أسامة طه على مجهودات مستشفيات جامعة أسيوط وعلى رأسهم الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، ومجهودات قسم جراحة التجميل بجامعة أسيوط تحت قيادة الدكتور يوسف صالح رئيس القسم، على تقديمهم الدعم اللوجستيكى والمعنوى لإنجاح هذه الحملة.

وعلى الصعيد الدولى، قد قام الدكتور أسامة طه بعمل عدد حملات فى عدد من الدول العربية ودول الخليج العربى ودول أفريقية عدة، فى محاولة منه لتغير المعنى والقيمة المعترف عليها عالميا لأهمية جراحة السمنة المفرطة وتأثيرها على صحة وأسلوب حياة المرضى اللذين يعانون من هذه السمنة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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