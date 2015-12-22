رئيس جامعة المنيا: المستشفى الجامعى تستقبل أكثر من 80% من مرضى المحافظة

أجرى الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا زيارة تفقدية لمستشفي الكلي والمسالك، بعد الافتتاح التجريبي للوقوف علي آخر الاستعدادات والتجهيزات تمهيداً للافتتاح الرسمي للمستشفي.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان، أن المستشفي تستقبل أكثر من 80% من حالات مرضي الكلي بمحافظة المنيا، حيث تم البدء في عمل القسم الداخلي ووحدة تفتيت الحصاوي ووحدة الأشعة التليفزيونية والعادية وعيادات أمراض الذكورة وجاري الإنتهاء من تجهيز وحدة المناظير والليزر، حيث يتم إجراء من 8 إلي 10 عمليات بالمسالك والاستقبال في اليوم الواحد وفي القريب سيتم استقبال حالات مرضي زرع الكلي لتجهيز فريق عمل كامل لإجراء عمليات زرع الكلي داخل المستشفي.

وأوضح الدكتور أبو المجد بضرورة مساهمة رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير المستشفي ومساهمتهم في توفير عدد من المتطلبات والاحتياجات والأجهزة.

وأعلن رئيس الجامعة الموافقة علي بدء تنفيذ وبناء مبني ملحق لمستشفي الكلي والمسالك لحل مشاكل التكدس بالمبني ليستوعب العيادات الداخلية والخارجية وسكن الأطباء.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة استغلال الكوادر البشرية المتميزة والإلتزام بالزي داخل المستشفي والحفاظ علي النظافة لإحداث دفعة للتطوير، مؤكداً أن الجامعة ستدعم أي تطوير لصالح المريض، وقدم رئيس الجامعة الشكر لكل القائمين علي المستشفي والجهد الكبير المبذول لخروج هذه المستشفي للنور والوقوف علي الاستعدادات النهائية لافتتاحها رسمياً لتقديم خدماتها للجمهور.