فى 60 ثانية اكتشف حالتك الصحية لحمايتها من أمراض القلب والخرف

بدون تكلفة يقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" أسرع وأسهل الفحوصات الطبية التى تحميك من خطر أمراض القلب والخرف فى المنزل حتى تكتشف حالتك الصحية الخاصة بك وذلك فى وقت لا يستغرق أكثر من 60 ثانية.

اكتشاف خطر الإصابة بأمراض القلب..

>ويكون الاكتشاف فى دقيقة واحدة عند النوم على سرير أو أريكة بحيث تكون زاوية القدم 45 درجة ثم عقد القدمين سريعا على بعضهم إلى أسفل، فإذا لم يعد لون القدم إلى طبيعتها بعد عدة دقائق يكون فرصة إصابتك بأمراض القلب أكثر، ففى الأشخاص الأصحاء يجب أن يعود اللون الوردى الطبيعى فى غضون 10 إلى 30 ثانية، ولكن من يعانون من مشكلة انسداد الشرايين بشدة يمكن أن يستغرق عدة دقائق.

اختبار ساعة الخرف..

>ارسم مدار الساعة على ورقة فإذا كانت الأرقام غير صحيحة فهى علامة على الضعف الإدراكى المعتدل أو الخرف المبكر، هذا الاختبار يمكنك أن تتعرف من خلاله على القدرات المعرفية لنفسك وذاكرتك بالإضافة إلى الوظائف الخاصة بالذاكرة مثل التخطيط لكل مشكلة ما، وفى حالة ظهور علامات مقلقة فى الاختبار عليك مراجعة الطبيب سريعا.