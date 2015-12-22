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تقرير في الجول - الأهلي يكتسح لاعبيه السابقين قبل صدام أيوب.. اثنان فقط تمكنا منه

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تقرير في الجول - الأهلي يكتسح لاعبيه السابقين قبل صدام أيوب.. اثنان فقط تمكنا منه تقرير في الجول - الأهلي يكتسح لاعبيه السابقين قبل صدام أيوب.. اثنان فقط تمكنا منه

حين تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي سيكون أحمد أيوب على موعد مع أول مواجهة ضد فريقه السابق الذي عمل في طاقمه الفني.

ويستضيف الأهلي الفريق السكندري في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز ولا بديل له عن الفوز بعد خسارتيه في البطولة أمام المقاصة وسموحة.

وهو نفس الأمر بالنسبة للحدود الذي يقبع في المركز قبل الأخير ويأمل أيوب لاعب الأهلي السابق في انتشاله من منطقة الخطر حتى لا يسقط من مصاف الكبار مع نهاية الموسم.

الأهلي ضد X-الأهلي

على مدار السنوات الأخيرة واجه الأهلي العديد من الفرق التي يقودها لاعبا سابقا في القلعة الحمراء.

فكان أحمد حسن هو آخرهم حين خسر مع بتروجيت بهدف عماد متعب في اللحظات الأخيرة في الجولة الثالثة هذا الموسم.

وإذا استرجعنا لقاءات الأهلي أمام X-الأهلي (أو لاعب سابق في النادي) سنجد أن المارد الأحمر يتفائل دائما بهذه المواجهات.

فمن بين تسعة مدربين الصقر حسن أحدهم نجح اثنان فقط في التغلب على الأهلي في الدوري منذ موسم 2006-2007 هما أنور سلامة وحسام حسن.

فالأخير دك حصون الأهلي برباعية قاسية الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري وفاز عليه من قبل مرتين مع المصري البورسعيدي الذي يقوده حاليا.

أما سلامة فهزم الأهلي مرة واحدة فقط من إجمالي عشر مواجهات في الدوري كانت بنتيجة 3-0 مع إنبي موسم 2007-2008.

سلامة خسر أمام الأهلي في الدوري 4 مرات وتعادل 5 أما العميد ففاز 3 وخسر 3 من إجمالي 10 مباريات.

لم ينجح أحد

وبخلاف سلامة وحسام - اللذان عملا معا في الأهلي مع نهاية الثمانينيات الأول كمدرب والثاني كلاعب - فإن هناك سبعة لاعبين سابقين للأهلي لم يفوزوا عليه مطلقا في الدوري.

محمد يوسف أحدهم. فلقد انتهت مواجهته الوحيدة مع الأهلي بالتعادل حين انطلقت أفراح الزمالك بالفوز بالدوري بعد تعادل الأحمر مع سموحة 1-1 الموسم الماضي.

بينما مختار مختار خسر من الأهلي 9 مرات من إجمالي 12 مباراة وانهزم أيضا سمير كمونة مع الرجاء الموسم الماضي 2-1.

وتعادل رمضان السيد مرة وخسر مرتين ومثله هاني رمزي مدرب وادي دجلة السابق وإنبي الحالي.

وبعد لقاء الأهلي ضد أيوب سيكون على موعد مع مواجهة جديدة ضم لاعبه السابق وأحد أفضل المدربين المصريين الحاليين هو حمادة صدقي.

الأخير لم يفلح أيضا في الفوز على الأهلي في الدوري من قبل فخسر مرتين من إجمالي 5 مباريات.

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