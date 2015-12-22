حكم لقاء الأهلي والحدود.. فقد معه الأحمر 8 نقاط الموسم الماضي وهزم المصري

أسندت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري مباراة الأهلي وحرس الحدود الثلاثاء للحكم محمد الحنفي.

ويستضيف الأهلي الفريق السكندري على استاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسيدير الحنفي أول مباراة للأهلي هذا الموسم فيما تعادل معه الحدود في الجولة السابعة 2-2 أمام سموحة.

وفقد الأهلي ثماني نقاط في الدوري الموسم الماضي في ثلاث مباريات أدارها الحنفي فخسر أمام الرجاء 2-1 وأمام المقاولون العرب 1-0 وتعادل بدون أهداف مع وادي دجلة.

وحقق الفريق الأحمر انتصارا وحيدا الموسم الماضي مع الحنفي كان بهدفين دون رد على المصري في الدور الثاني على استاد شرم الشيخ.