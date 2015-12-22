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بلطجية يعتدون على قطار “الاسماعيلية -السويس” في محطة أبو حلب

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بلطجية يعتدون على قطار “الاسماعيلية -السويس” في محطة أبو حلب بلطجية يعتدون على قطار “الاسماعيلية -السويس” في محطة أبو حلب

ارشيفية

صرح أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، بتعرض قطار الاسماعيلية/السويس المطور رقم 103، صباح اليوم، إلى تكسير أبوابه وشبابيكه من قبل عدد من البلطجية بعد قيامه من محطة أبو حلب بمدينة السويس، حيث أبلغ سائق وكمسري القطار فى محضر شرطة رسمى بوقوع الحادث بعد وصوله محطة السويس فى تمام الساعة 9.35 صباح اليوم، وأسفر ذلك عن تلف عدد 81 لوح زجاج شباك، وعدم وقوع إصابات بين الركاب.

وفر البلطجية هاربين بجريمتهم، وأضاف إبراهيم أن سعد الجيوشي، وزير النقل، سبق وناشد المواطنين المساعدة في الحفاظ على القطارات من العبث والإبلاغ عن المخربين، حتى لا يضطر إلى رفع سعر تذكرة القطار الذي تعرض للتخريب، بما يعادل التلفيات أو ايقافه في المنطقة التي تعرض فيها للتخريب.

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