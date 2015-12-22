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مرصد الإفتاء: إذاعة داعش بأفغانستان خطر على الشعوب وأداة خطيرة لنشر أباطيله

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مرصد الإفتاء: إذاعة داعش بأفغانستان خطر على الشعوب وأداة خطيرة لنشر أباطيله مرصد الإفتاء: إذاعة داعش بأفغانستان خطر على الشعوب وأداة خطيرة لنشر أباطيله
أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أن قيام تنظيم "داعش" الإرهابى ببث إذاعة خاصة به فى أفغانستان على موجة (إف إم) يُعد تطورًا خطيرًا، إذ يتيح له وسيطًا إعلاميًّا واسع الانتشار يبث من خلاله دعايته وأباطيله، وذلك حسبما ذكرت وزارة التكنولوجيا والاتصالات الأفغانية، حيث إن التنظيم أنشأ محطة إذاعية فى ولاية "ننكرهار" شرقى أفغانستان، وتغطى المحطة الإذاعية دعاية واسعة النطاق ضد الشعب الأفغانى والحكومة فى مدينة جلال آباد ومناطق أخرى من إقليم ننكرهار.

وأضاف مرصد الإفتاء فى بيان له اليوم، أن ما يزيد الأمر خطورة أن تنظيم "داعش" قد اختار أحد معاقل تنظيم القاعدة ليكون محل الإذاعة الموجهة على موجات "إف إم"، وهو أمر يحمل الكثير من الدلالات الصراعية بين التنظيمين، وحالة التنافس المحتدمة بينهما لكسب أكبر عدد من المؤيدين والأنصار، وتأكيد تفوق كل تنظيم وسبقه على التنظيم الآخر، كما أنه يكشف عن سعى التنظيم لإقامة قاعدة إقليمية له فى جلال آباد، عاصمة إقليم ننكرهار.

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مصر 365