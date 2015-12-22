بالصور.. أبو هشيمة ومحافظ قنا يوزعان مواشى وعقود منازل على مواطنى القرى

قام رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بتوزيع عقود تملك للوحدات السكنية ضمن مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا، بمبادرة شركة حديد المصريين وجمعية الأورمان.

وتم توزيع 50 رأس ماشية و25 مشروعا تنمويا، وتم توزيع 10 كراسى تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، وإتمام 25 حالة زواج فتيات يتيمات وتوزيع 500 قطعة ملابس و500 بطانية على أهل القرية.

وطالبت النائبة سحر صدقى والنائب خالد خلف الله، عضوا مجلس الشعب، شركة حديد المصريين بمزيد من تطوير القرى الأكثر احتياجا فى الصعيد، مؤكدين دور أبو هشيمة فى اختيار مثل تلك القرى والتى تحتاج إلى التطوير، وإن مبادرة حديد المصريين وجمعية الأورمان خطوة مهمة فى تطوير القرى وأن محافظة قنا تحتاج إلى مشاريع تنموية للقضاء على البطالة.



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