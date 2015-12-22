أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي للمطالبين بثورة جديدة في 25 يناير : هل تريدون إضاعة البلد

Google+ Print
السيسي للمطالبين بثورة جديدة في 25 يناير : هل تريدون إضاعة البلد السيسي للمطالبين بثورة جديدة في 25 يناير : هل تريدون إضاعة البلد

الرئيس عبد الفتاح - أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ترأس حكم البلاد بإرادة الشعب: “جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغما عنكم”.

وتساءل السيسي، فى خطابه خلال احتفال بالمولد النبوي الشريف الذى نظمته وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء: ”لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة فى 25 يناير؟، هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟.

وأضاف الرئيس، “انظروا حولكم إلى دول قريبة منا لا أحب أن اذكر اسمها أنها تعانى منذ 30 عاما ولاتستطيع أن ترجع والدول التى تدمر لا تعود”.

وشدد الرئيس السيسي على أنه لا يقبل أن تضيع مصر، وقال “أنا لا أخاف من أحد ولكن كل خوفى على المصريين ومن يحب الله والناس يبنى ويعمر ويصبر فمصر بحاجة إلى العمل ونكران الذات” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس