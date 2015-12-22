السيسي للمطالبين بثورة جديدة في 25 يناير : هل تريدون إضاعة البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ترأس حكم البلاد بإرادة الشعب: “جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغما عنكم”.

وتساءل السيسي، فى خطابه خلال احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف الذى نظمته وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء: ”لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة فى 25 يناير؟، هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟.

وأضاف الرئيس، “انظروا حولكم إلى دول قريبة منا لا أحب أن اذكر اسمها أنها تعانى منذ 30 عاما ولاتستطيع أن ترجع والدول التى تدمر لا تعود”.

وشدد الرئيس السيسي على أنه لا يقبل أن تضيع مصر، وقال “أنا لا أخاف من أحد ولكن كل خوفى على المصريين ومن يحب الله والناس يبنى ويعمر ويصبر فمصر بحاجة إلى العمل ونكران الذات” .