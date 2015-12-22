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تأجيل محاكمة متهمين في “فتنة الشيعة” لـ 24ديسمبر

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تأجيل محاكمة متهمين في “فتنة الشيعة” لـ 24ديسمبر تأجيل محاكمة متهمين في “فتنة الشيعة” لـ 24ديسمبر

ارشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فتنة الشيعة» لجلسة الخميس 24 ديسمبر، للفصل في طلب رد المحكمة الذي تقدم به الدفاع.

يذكر أن المحكمة تُعيد إجراءات محاكمة متهمين سبق وأدانتهما غيابياً قبل ضبطهما، وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

 

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