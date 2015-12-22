التحفظ على خمور وبيرة تم ضبطها داخل محل غير مرخص بالوراق

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار خالد عبد الحميد مدير النيابة بالتحفظ على كمية من الـخمور والبيرة التى تم ضبطها داخل أحد المحال بمنطقة الوراق، وعرضها على المعمل الجنائى لمعاينتها وفحصها، وذلك بعدما تمكنت مباحث التموين من الإيقاع بصاحب المحل لاتهامه بإدارته دون ترخيص.

كانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام "ضياء.م"، صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية بالوراق، ببيع كميات كبيرة من المشروبات "خمور – بيرة"، بدون ترخيص ومجهولة المصدر، مستغلاً قرب حلول أعياد رأس السنة وإقبال بعض المواطنين عليها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته 162 زجاجة مشروب كحولى "ماركات مختلفة"، وتم إخطار النيابة للتحقيق .