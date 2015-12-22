تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد موسى فى اتهامه بسب هشام جنينة لـ 17 نوفمبر

قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامى أحمد موسى، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى جلسة 17 فبراير للاطلاع.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، أحال أحمد موسى للمحاكمة فى الدعوى المقدمة من على طه محامى المستشار جنينه، والتى أشار فيها إلى أن المدعى بالحق المدنى وهو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فوجئ بالمدعى عليه في مساء 30 يونيو الماضى، المذيع أحمد موسى فى برنامجه يحمل فى لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه و لى الحقائق، متخذا من هذا المنبر الذى اعتلاه دون مراعاة للأخلاق المهنية، مفتقدا الحرفية الإعلامية سبيلا، ليهوى بهراوته وافترائه على رؤوس الشرفاء، موزعا اتهامات البهتان و الغل و الكراهية دون حساب لرقيب أو حسيب، متخليا عن الموضوعية و المصداقية، فاقدا الحياد غير ملتزما بميثاق الشرف الإعلامى، بحسب الدعوى.