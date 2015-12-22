أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الإسكندرية تضبط شبكة آداب يقودها حارس عقار بسيدى جابر

Google+ Print
مباحث الإسكندرية تضبط شبكة آداب يقودها حارس عقار بسيدى جابر مباحث الإسكندرية تضبط شبكة آداب يقودها حارس عقار بسيدى جابر
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط آداب يقودها حارس عقار بسيدى جابر، حيث ردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "خليفة.س" بإدارة شقة كائنة بالطابق الرابع بعقار بشارع المطافى دائرة قسم شرطة سيدى جابر لأعمال الدعارة، واستقطاب الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "خليفة.س"، 31 سنة، حارس عقار، مقيم دائرة القسم "المأذون بضبطه"، و"رنا.خ"، 18 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم ثان الرمل "ممارسة دعارة – تلبس"، و"خلود.خ"، 18 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه "ممارسة دعارة – تلبس"، و"مهاب.م"، 18 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل "راغب متعة – تلبس"، و"إبراهيم.س"، 23 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل "راغب متعة – تلبس".

تم ضبط الثانية والثالثة والرابع والخامس عراة تمامًا داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بالشقة مبلغ 400 جنيه، و3 هواتف محمولة. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر جار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل