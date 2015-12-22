مباحث الإسكندرية تضبط شبكة آداب يقودها حارس عقار بسيدى جابر

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط شبكة آداب يقودها حارس عقار بسيدى جابر، حيث ردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "خليفة.س" بإدارة شقة كائنة بالطابق الرابع بعقار بشارع المطافى دائرة قسم شرطة سيدى جابر لأعمال الدعارة، واستقطاب الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "خليفة.س"، 31 سنة، حارس عقار، مقيم دائرة القسم "المأذون بضبطه"، و"رنا.خ"، 18 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم ثان الرمل "ممارسة دعارة – تلبس"، و"خلود.خ"، 18 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه "ممارسة دعارة – تلبس"، و"مهاب.م"، 18 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل "راغب متعة – تلبس"، و"إبراهيم.س"، 23 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل "راغب متعة – تلبس".

تم ضبط الثانية والثالثة والرابع والخامس عراة تمامًا داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بالشقة مبلغ 400 جنيه، و3 هواتف محمولة. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر جار العرض على النيابة.