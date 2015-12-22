تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة" لـ 24 ديسمبر لنظر طلب الرد

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، لـ 24 ديسمبر لنظر طلب رد المحكمة المقدم من هشام الشرقاوى دفاع المتهم الثانى.

فى بداية الجلسة استمعت المحكمة لأحد شهود الإثبات فى الواقعة، والذى يعمل مصوراً بإحدى القنوات الفضائية، والذى قال بعد حلف اليمين إنه سمع من بعض الأشخاص معلومات تفيد حصار الأهالى أحد منازل الشيعة بالقرية، وأضاف الشاهد أنه توجه لمكان الأحداث بعد إخباره للقناة التى يعمل بها بذلك.

وعقب سماع الشاهد طلب هشام الشرقاوى دفاع المتهم الثانى سماع شاهد إثبات آخر فرفضت المحكمة، وهنا طالب الشاهد برد هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.