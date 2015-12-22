تجديد حبس صحفى لنشره أكاذيب وابتزاز رئيس جمعية العاملين بالأهرام 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، حبس صحفى بإحدى الجرائد 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وطلب الحصول على مبلغ مليون جنيه من رئيس جمعية العاملين بمؤسسة الأهرام .

"أدلى ياسر. ع"، 30 عاما، الصحفى، والمتهم بابتزاز رئيس مجلس إدارة جمععية العاملين بمؤسسة الأهرام، وطلب رشوة منه مليون جنيه، باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا.

وقال المتهم إنه بحكم عمله ومهنته كصحفى فإن دوره الأساسى هو كشف الحقيقة ومحاربة الفساد وجمع معلومات عن الفاسدين للتخلص منهم.

وأضاف أنه نجح فى جمع معلومات بخصوص الشاكى - رئيس الجمعة- تفيد أنه متورط فى وقائع تسهيل الأراضى وعمليات أخرى مشبوهة، مضيفا أنه على علاقة قوية ببعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فأمدهم بمعلومات تفيدهم فى النشر، وبالفعل نشروها على حساباتهم الشخصية والصفحات التى يديرونها .

وأكد أن هذه المعلومات وصلت للشاكى ثم هاتفته بعد ذلك وطلبت مقابلته لحل المشكلة والبحث فى التهم الموجهة له، وطلبت منه مبلغ مليون جنيه رشوة حتى ننهى الخلاف وبالفعل حضر ومعه مبلغ 50 ألف، وأنا على اعتقاد أن أجاريه حتى أتمكن من كشف فساده وإبلاغ السلطات الأمنية عنه.

واعترف بأنه الشخص الذى ظهر فى فيديوهات تسجيل هيئة الأموال العامة والرقابة الإدارية فأمرت النيابة بحبس صحفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة الابتزار والنصب ونشر أخبار كاذبة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 50 ألف جنيه .