أمن الجيزة:الأجهزة لم تتوصل لهوية المتهمين باستهداف كمين المنوات حتى الآن

قال اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، أن أجهزة الأمن لم تتوصل لهوية المتهمين الرئيسين فى واقعة استهداف كمين المنوات، والذى أدى لاستشهاد 4 شرطين.

وأضاف مدير مباحث الجيزة، لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن لم تضبط أى متهمين وأن هناك مشتبه بهم يتم استجوابهم للتوصل إلى مرتكبى الواقعة.

وأكد مصدر قضائى بنيابة الأحداث الطارئة، أن التحقيقات ما زالت مستمرة فى حادث إطلاق مسلحين النيران على كمين المنوات، وأن التحريات لم تحدد بعد هوية منفذى الهجوم.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فور تحديد هوية المتهمين سيصدر قرار من النيابة بضبطهم وإحضارهم لبدء التحقيق معهم.