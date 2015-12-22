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تأجيل محاكمة المتهم بسرقة شقة ممدوح حمزة لـ26 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهم بسرقة شقة ممدوح حمزة لـ26 ديسمبر تأجيل محاكمة المتهم بسرقة شقة ممدوح حمزة لـ26 ديسمبر
قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل أولى جلسات محاكمة الممرض المتهم بسرقة شقة ممدوح حمزة لجلسة 26 ديسمبر الجارى.

كان معتز زكريا، وكيل أول نيابة قصر النيل قد أحال، الممرض المشرف على علاج المهندس ممدوح حمزة، والمتهم بسرقة محتويات شقته، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد حنفى رئيس النيابة، أن ممدوح حمزة أجرى عملية جراحية، ولازم الفراش، فاستعانت زوجته بممرض لمتابعة حالته، واكتشفت مؤخرا سرقة أشياء ثمينة من شقتها، وتوصلت إلى أن السارق هو الممرض، فأبلغت الشرطة التى ألقت القبض عليه، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

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مصر 365