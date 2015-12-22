محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بالمولد النبوى

بعث الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف .

وقال محافظ كفرالشيخ فى برقيته: "يشرفنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أجهزة المحافظة، بخالص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة المولد النبوى الشريف، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة ندعو الله عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية وقد تمتع بالسلام والاستقرار والأمان، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها".. وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث محافظ كفرالشيخ، أيضا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعدد من الوزراء والمحافظين، هنئهم بهذه المناسبة العطرة، سائلاً الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.