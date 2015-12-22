بدء الدورة التدريبية على ميكنة الخدمات الصحية لغير القادرين‎

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة على أهمية دور المؤتمرات الطبية والدورات التدريبية التخصصية في متابعة أحدث النظم والأساليب العلاجية الحديثة للنهوض بالقطاع الصحى وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الجيدة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حضوره دورة الرعاية المركزة والطوارئ في طب الأطفال التى نظمتها مديرية الصحة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بوزارة الصحة، وذلك بمكتبه دمنهور العامة خلال الفترة من 10 وحتى 23 ديسمبر الجارى، والتي حاضر فيها نخبة من أساتذة جامعات الأزهر والاسكندرية والمعهد الطبي القومي بدمنهور، حيث استهدفت الدورة أطباء الأطفال والعناية المركزة بالمستشفيات بهدف تدريب الأطباء بالمستشفيات فنيا وطبيا وإداريا.

وأكد المحافظ، أهمية تطوير المنظومة الصحية، خاصة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة، مشيرا إلى انه تم الوصول خلال الستة أشهر الماضية إلى وجود 140 سرير عناية مركزه و24 سرير رعاية أطفال بمستشفيات المحافظة، بالاضافة إلى تذويد العديد من حضانات الأطفال المتواجدة بمستشفيات المحافظة بأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة.

وحضر الدورة الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هويدا المسيرى، مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة، والدكتور حموده الجزار، منسق الدورة ورئيس قسم الاطفال بمستشفى أبو حمص.

وفى سياق آخر، شهد محافظ البحيرة الدورة التدريبية للإداريين والأطباء البشريين والصيادلة بالوحدات الصحية والمستشفيات بمدن ومراكز المحافظة على ميكنة تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، للمرضى غير القادرين الخاضعين للضمان الإجتماعى وعلاج الفلاحين الذين ليس لديهم تأمين صحى، وذلك بمكتبة دمنهور العامة التى ساهمت بتوفير القاعات وأجهزة الحاسب الآلى لعمليات التدريب.

وقال الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة، إن هذه الدورات يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات الصحة والإنتاج الحربى والتنمية الإدارية، والمستهدف فى محافظة البحيرة تدريب 500 إدارى وطبيب وصيدلى يمثلون 120 وحدة صحية و6 مستشفيات بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة، أن هذا التدريب يأتى فى إطار اتجاه الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين وجميع فئات المجتمع للحصول على الخدمات الصحية المتكاملة.